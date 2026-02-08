Pınarhisar'da Etkinlikler Düzeni - Son Dakika
Pınarhisar'da Etkinlikler Düzeni

Pınarhisar\'da Etkinlikler Düzeni
08.02.2026 11:09
Pınarhisar'da sabah namazı etkinliği ve Vize'de İstiklal Marşı yarışması gerçekleştirildi.

Pınarhisar'da "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

Kurtuluş Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar'ın namazı kıldırmasının ardından dua edilerek tesbihat yapıldı.

Etkinlikte, vatandaşlara çorba ikram edildi.

İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

Vize'de İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması gerçekleştirildi.

Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Vize Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu.

Yarışmada, Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Emin Eymen Akış birinci oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, öğrenciyi tebrik ederek ödülünü takdim etti.

Su ürünleri satış işletmeleri denetlendi

Kırklareli'nde perakende su ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, balıkların muhafaza edildiği soğuk hava depoları ve saklama koşulları incelendi.

Denetimlerde, satışa sunulan balıkların asgari avlanabilir boyları ile satış noktalarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

-KLÜ Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak başkanlığında, Kayalı Kampüsü Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, akademik ve idari faaliyetler görüşüldü.

Toplantıda, eğitim öğretim süreçlerinin niteliğinin artırılması, akademik başarıların güçlendirilmesi ve kurumsal gelişimi destekleyecek çalışmalar ile projeler değerlendirildi.

Ak, toplantıda, üniversitenin her geçen süreçte gelişip büyüdüğünü belirterek, akademik başarıların da arttığını söyledi.

Kaynak: AA

Pınarhisar'da Etkinlikler Düzeni

SON DAKİKA: Pınarhisar'da Etkinlikler Düzeni - Son Dakika
