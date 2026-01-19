Pınarhisar Kaymakamı Asayiş Kontrolündeydi - Son Dakika
Pınarhisar Kaymakamı Asayiş Kontrolündeydi

Pınarhisar Kaymakamı Asayiş Kontrolündeydi
19.01.2026 15:16
Kaymakam Enver Özderin, jandarma denetimlerini yerinde inceledi, sürücüleri uyardı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, asayiş kontrol noktasında incelemede bulundu.

Özderin, Yenice köyünde oluşturulan asayiş kontrol noktasında jandarma ekiplerinin denetimlerine katıldı.

Ekiplerin uygulamalarını inceleyen Özderin, görevli personelden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Denetimlerde durdurulan araç sürücüleriyle de sohbet eden Özderin, sürücü ve araçlarda bulunan yolcuların emniyet kemeri kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Kırklareli motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı

Kırklareli'nde aralık ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 178 bin 621'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık 2025 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

Açıklamada, Kırklareli'nde 178 bin 621 motorlu kara taşıtının 76 bin 604'ünün otomobil, 49 bin 227'sinin motosiklet, 22 bin 756'sının traktör, 20 bin 68'inin kamyonet, 4 bin 828'inin kamyon, 2 bin 874'ünün minibüs, 1779'unun otobüs ve 485'inin özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu kaydedildi.

Ayrıca kentte geçen ay 4 bin 303 taşıtın noterler aracılığı ile devrinin yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

