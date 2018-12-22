Pinhani Almanya'da Sahne Aldı
1 saat önce
SEVİLEN şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Pinhani, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.
SEVİLEN şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Pinhani
, yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Duygusal şarkılarıyla hüzünlendiren, hareketli şarkılarıyla coşturan grup, konser sonunda büyük alkış aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:28
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