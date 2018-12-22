Son Dakika Haberleri: Pinhani Almanya'da Sahne Aldı

Pinhani Almanya'da Sahne Aldı

1 saat önce

SEVİLEN şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Pinhani, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

Pinhani Almanya'da Sahne Aldı, System.String[]
SEVİLEN şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Pinhani, yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Duygusal şarkılarıyla hüzünlendiren, hareketli şarkılarıyla coşturan grup, konser sonunda büyük alkış aldı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:28 

Pinhani, Güncel
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