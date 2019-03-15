Son Dakika Haberleri: Piraziz Elmasında Üretimi Artırma Çalışmaları

Piraziz Elmasında Üretimi Artırma Çalışmaları

42 dakika önce

Piraziz ilçesinde 4 asırdır yetiştirilen ancak son yıllarda fındığın ön plana çıkması nedeniyle üretim alanı azalan elmanın üretiminin artırılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Piraziz Elmasında Üretimi Artırma Çalışmaları, System.String[]
Piraziz ilçesinde 4 asırdır yetiştirilen ancak son yıllarda fındığın ön plana çıkması nedeniyle üretim alanı azalan elmanın üretiminin artırılması için çalışmalar sürdürülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türk Patent Enstitüsünce 2013 yılında coğrafi işareti tescillenen ve koruma altına alınan elmanın kendine has aromasıyla fark yaratan bir çeşit olduğu belirtildi.

Her yıl yeni kapama bahçelerinin kurulması, üretiminin artırılması ve geliştirilmesi için saha çalışmalarının aralıksız sürdüğünün vurgulandığı açıklamada, kimyasal ilaç kullanılmadan tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen Piraziz elması için bahçelerde çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu anda bahçelere en büyük zararı veren gövde kurdu ve kök çürüklüğü ile mücadele edildiğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik elemanları tarafından zararlının tespiti yapılan bahçelerde, elma fidanında bulunan galeri içerisindeki gövde kurdunun yaşam alanlarına müdahale edilmekte ve temizlenen bölge aşı macunu ile kapatılmaktadır. Böylece herhangi bir bitki koruma ürünü kullanılmadan zararlının kontrol altına alınması sağlanmaktadır."

Açıklamada, ilerleyen dönemlerdeki mücadelelerle ilgili çiftçilere bilgelendirme yapılmaya devam edileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:02 Kaynak: AA

Piraziz, Ekonomi
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