Piri Reis Evleri için başvurular başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Piri Reis Evleri için başvurular başladı

24.02.2022 11:24
Piri Reis Evleri için başvurular başladı

Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen kooperatiflere bir yenisi daha ekleniyor.

Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen kooperatiflere bir yenisi daha ekleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 846 dairelik Piri Reis Evleri için başvuruların 4 Mart'a kadar devam edeceği belirtildi.

Piri Reis Evleri'nin iki ayrı parselde zemin+7 kat ve 14 blok olarak inşa edileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"23 bin 500 metrekare sosyal yaşam alanı içerisinde yeşil alan, çocuk oyun ve spor alanları ve yürüyüş yollarıyla site sakinlerine ferah ve konforlu bir yaşam sunacak olan projede her daire için bir kapalı otopark yeri ayrıldı. Projede ayrıca 5 bin 100 metrekarelik de ticari alan bulunuyor. Vatandaşlar detaylı bilgi ve ön başvuru için pirireisevleri.com adresli internet sitesini ziyaret edebilir, 444 3 042 numaralı iletişim numarasından da irtibata geçebilir."

Açıklamada Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un şu görüşlerine yer verildi:

"Projede yer alan ticari alanların yanı sıra, sosyal yaşam alanları, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, spor alanları, yürüyüş yolları ve kapalı otoparkı ile hemşehrilerimize ferah ve konforlu bir yaşam sunmayı amaçlıyoruz. Meram Belediyesi olarak ilçemizin dönüşümü ve gelişiminin yanında hemşehrilerimizin konut ihtiyacının karşılanması adına sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Meram'da Büyük Konut Hamlesi diyerek başlattığımız ve kuruluşuna öncülük ettiğimiz kooperatiflere eklediğimiz Piri Reis Konutları'nda da tıpkı öncekiler gibi kaliteden ödün verilmeyecek, modern bir yapıda olması gereken tüm özellikleri bünyesinde taşıyacak."

YORUMLAR
500
Sosyal medya uygulamaları bataryaların en büyük düşmanı Sosyal medya uygulamaları bataryaların en büyük düşmanı Doktorlar ve Sanatçılar Aynı Sahnede Doktorlar ve Sanatçılar Aynı Sahnede Rusya, uçuşları durdurdu Rusya, uçuşları durdurdu

Meram Belediyesi, Piri Reis, oyunlar, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Piri Reis Evleri için başvurular başladı - Son Dakika


Son Dakika
11:24 Türkiye Boğazları kapatabilir mi? Hangi durumda Montrö devreye girer? Uzmanlar anlattı
11:21 8 yıl önce tahmin etti! Kadir Mısıroğlu'nun Rusya ve Ukrayna tespiti doğru çıktı
11:17 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Boğazları Rus gemilerine kapatın
11:12 Yıllar sonra Arda Kural'a aşkını itiraf etti! Yıldız Asyalı canlı yayında anlattı
11:10 Rusya'ya bir tepki de Avrupa Birliği'nden geldi: Bugüne kadar görülmemiş ağır yaptırım uygulayacağız
11:04 Ukrayna halkı tedirgin! ATM'lerde uzun kuyruklar oluştu! Şehirler boşaldı
11:03 Ukrayna'da saldırının ardından siviller sokakta diz çöküp, dua etmeye başladı!
10:52 Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Yüzlerce sivil ölü, Rus ordusu ilerliyor, Zelenskiy liderlerle görüşüyor
10:47 Halk Ukrayna'yı terk ediyor! Sabah saatlerinde Polonya'ya kaçış başladı!
10:40 Saldırı emri 3 gün önce mi verildi? Putin'in videosundaki detaylar dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 11:35:20. #1.13#
SON DAKİKA: Piri Reis Evleri için başvurular başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement