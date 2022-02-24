Piri Reis Evleri için başvurular başladı - Son Dakika

Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen kooperatiflere bir yenisi daha ekleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 846 dairelik Piri Reis Evleri için başvuruların 4 Mart'a kadar devam edeceği belirtildi.

Piri Reis Evleri'nin iki ayrı parselde zemin+7 kat ve 14 blok olarak inşa edileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"23 bin 500 metrekare sosyal yaşam alanı içerisinde yeşil alan, çocuk oyun ve spor alanları ve yürüyüş yollarıyla site sakinlerine ferah ve konforlu bir yaşam sunacak olan projede her daire için bir kapalı otopark yeri ayrıldı. Projede ayrıca 5 bin 100 metrekarelik de ticari alan bulunuyor. Vatandaşlar detaylı bilgi ve ön başvuru için pirireisevleri.com adresli internet sitesini ziyaret edebilir, 444 3 042 numaralı iletişim numarasından da irtibata geçebilir."

Açıklamada Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un şu görüşlerine yer verildi:

"Projede yer alan ticari alanların yanı sıra, sosyal yaşam alanları, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, spor alanları, yürüyüş yolları ve kapalı otoparkı ile hemşehrilerimize ferah ve konforlu bir yaşam sunmayı amaçlıyoruz. Meram Belediyesi olarak ilçemizin dönüşümü ve gelişiminin yanında hemşehrilerimizin konut ihtiyacının karşılanması adına sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Meram'da Büyük Konut Hamlesi diyerek başlattığımız ve kuruluşuna öncülük ettiğimiz kooperatiflere eklediğimiz Piri Reis Konutları'nda da tıpkı öncekiler gibi kaliteden ödün verilmeyecek, modern bir yapıda olması gereken tüm özellikleri bünyesinde taşıyacak."