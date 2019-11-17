Son Dakika Haberleri: Piserro Kahramanmaraşspor: 0-1
Son Dakika Spor Piserro Kahramanmaraşspor: 0-1 - Son Dakika Spor

Piserro Kahramanmaraşspor: 0-1

6 saat önce

STAT: Niğde 5 ŞubatHAKEMLER: Alim Kandemir, Ejder Yapıcı, Ali EltikciNİĞDE ANADOLU FK: Enes Kalyoncu (xx), Mustafa Hakkı Peker (xx), Aykut Çolakoğlu (xx), Recep Yemişci (xx), Yusufcan Esendemir (xx), Atalay Gürel (xx) (Dk.

Piserro Kahramanmaraşspor: 0-1, System.String[]

STAT:  Niğde 5 Şubat

HAKEMLER: Alim Kandemir, Ejder Yapıcı, Ali Eltikci

NİĞDE ANADOLU FK: Enes Kalyoncu (xx), Mustafa Hakkı Peker (xx), Aykut Çolakoğlu (xx), Recep Yemişci (xx), Yusufcan Esendemir (xx), Atalay Gürel (xx) (Dk.81 Kadir Yurttadur(x), Metehan Yılmaz (xx), Berkin Taşkın (xx), Fatih Ateş (xx), Altar Han Hidayetoğlu (xx) (Dk.83 Enis Durak(x), Hakkı Yıldız (xx) (Dk.73 Embiya Ayyıldız(x)

PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan Karabulut(xxx),  Rıdvan Türker(xxx),, Fatih Çıplak (xxx), Gökhan Payal (xxx), Melih Mursal (xxx), Yunus Kasal (xxx), Can Kunt (xxx), Fatih Kamacı (xxx), Gökhan Çırak (xxx) (Dk.81İsa Baltacı (xx), Abdullah Topkara (xxx) (Dk.63 Haluk Türkeli (x), Yasin Abdioğlu (xxx) (Dk.89 Hüseyin Avcu (xx)

SARI KARTLAR: Fatih Ateş, Embiya Ayyıldız (Niğde Anadolu FK), Fatih Kamacı (Piserro Kahramanmaraşspor)

GOLLER: Dk. 62 Gökhan Çırak (Piserro Kahramanmaraşspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu FK, 13'üncü hafta maçında konuk ettiği Piserro Kahramanmaraşspor'a 1-0  mağlup oldu.


- Niğde
Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:38 Kaynak: DHA
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