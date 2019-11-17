Piserro Kahramanmaraşspor: 0-1

STAT: Niğde 5 ŞubatHAKEMLER: Alim Kandemir, Ejder Yapıcı, Ali EltikciNİĞDE ANADOLU FK: Enes Kalyoncu (xx), Mustafa Hakkı Peker (xx), Aykut Çolakoğlu (xx), Recep Yemişci (xx), Yusufcan Esendemir (xx), Atalay Gürel (xx) (Dk.81 Kadir Yurttadur(x), Metehan Yılmaz (xx), Berkin Taşkın (xx), Fatih Ateş (xx), Altar Han Hidayetoğlu (xx) (Dk.83 Enis Durak(x), Hakkı Yıldız (xx) (Dk.73 Embiya Ayyıldız(x)PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan Karabulut(xxx), Rıdvan Türker(xxx),, Fatih Çıplak (xxx), Gökhan Payal (xxx), Melih Mursal (xxx), Yunus Kasal (xxx), Can Kunt (xxx), Fatih Kamacı (xxx), Gökhan Çırak (xxx) (Dk.81İsa Baltacı (xx), Abdullah Topkara (xxx) (Dk.63 Haluk Türkeli (x), Yasin Abdioğlu (xxx) (Dk.89 Hüseyin Avcu (xx)SARI KARTLAR: Fatih Ateş, Embiya Ayyıldız (Niğde Anadolu FK), Fatih Kamacı (Piserro Kahramanmaraşspor)GOLLER: Dk. 62 Gökhan Çırak (Piserro Kahramanmaraşspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu FK, 13'üncü hafta maçında konuk ettiği Piserro Kahramanmaraşspor'a 1-0 mağlup oldu.