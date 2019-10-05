Son Dakika Haberleri: Piserro kahramanmaraşspor - eyüpspor: 1-0
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Piserro kahramanmaraşspor - eyüpspor: 1-0

55 dakika önce

STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Erkan Engin, Suat Güz, Mehmet AkıncıkPİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan- Hüseyin Cihan, Nuri Melih, Emrullah(Dk.85 Burak Can Kunt), Haluk(Dk.68 Yasin), Fatih Kamacı, Cerem Talha, Gökhan, Fatih Çiplak, Rıdvan, Abdullah(Dk.61 İsa)EYÜPSPOR: Alp- Göksu(Dk.

Piserro kahramanmaraşspor - eyüpspor: 1-0, System.String[]

STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Erkan Engin, Suat Güz, Mehmet Akıncık
PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan- Hüseyin Cihan, Nuri Melih, Emrullah(Dk.85 Burak Can Kunt), Haluk(Dk.68 Yasin), Fatih Kamacı, Cerem Talha, Gökhan, Fatih Çiplak, Rıdvan, Abdullah(Dk.61 İsa)
EYÜPSPOR: Alp- Göksu(Dk.77 Muhammet Sercan Türkeri), Muharrem, Uğur Mustafa, Berkan Burak Turan(Dk.80 İzlem Anıl), Mahsun(Dk.68 Harun), Gürcan, Eren, Muhammet Yeşil, Ali, Metehan
GOLLER: Dk.17 Cerem Talha (Piserro Kahramanmaraşspor)
SARI KARTLAR: Emrullah, Fatih Çiplak, Özkan (Piserro Kahramanmaraşspor) -  Muharrem, Berkan Burak Turan, İzlem Anıl (Eyüpspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 6'ncı haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 yendi.
17'nci dakikada aldığı topla ceza sahasına giren Kahramanmaraşspor'dan Cerem Talha, meşin yuvarlağı kalecinin solundan kaleye gönderdi: 1-0
Karşılaşma, Kahramanmaraşspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.


- Kahramanmaraş
Kahramanmaraşspor, Fatih Çiplak, Eyüpspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:01 Kaynak: DHA
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