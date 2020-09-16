Pişkin, KÖYDES yatırımlarını inceledi - Son Dakika

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) yatırımlarında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Kaymakam Pişkin, "Kaymakamlığımızın 2020 Yılı KÖYDES Çalışma Programı kapsamında Sevinçören Köyümüzde yapımı devam etmekte olan; 850 metre isale hattı, sondaj üzeri terfi binası, 50 metre küp su deposuna bakım-onarım, 7 adet rögar, tam otomatik klorlama cihazı, 7 adet yangın vanası, ENH ve Motopomp yapım çalışmalarını yerinde inceledik" dedi. - KASTAMONU

Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı