Son Dakika Haberleri: Piyanist İdil Biret'e sahnede doğum günü sürprizi
Son Dakika Magazin Piyanist İdil Biret'e sahnede doğum günü sürprizi - Son Dakika Magazin

Piyanist İdil Biret'e sahnede doğum günü sürprizi

7 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali sahnesinde birbirinden ünlü sanatçıları ağırlamaya devam ediyor.

Piyanist İdil Biret'e sahnede doğum günü sürprizi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali sahnesinde birbirinden ünlü sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Müzik şöleni, Barbaros Büyükakkan ve Selim Bölükbaşı'nın ardından dünyaca ünlü piyanistimiz İdil Biret ile devam etti. Antalya Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşan İdil Biret'in merakla beklenen konserine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.


Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile sahne alan Biret, dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Bu yıl 70. sanat yılını kutlayan piyanist, unutulmaz konserinde F. Liszt'in 1. Piyano konçertosunu seslendirdi.


DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ!


Sahne öncesi doğum günü nedeniyle usta piyaniste pastayla sürpriz yapan orkestra ve festival ekibi, sahnede de Biret'in doğum gününü kutlamayı unutmadı. Festivalin idari direktörü Cansel Çevikol Tuncer teşekkür plaketi vermek üzere sahneye çıktığında 'İdil hanıma bir de sürprizimiz var. Kendisinin doğum gününü burada hep birlikte kutlamak istiyoruz. Bizim için bu özel ana tanık olmak büyük mutluluk" dedi. Orkestranın doğum günü şarkısı eşliğinde kesilen pastaya misafirler dakikalarca alkışlarıyla eşlik etti.


4 KEZ BİS YAPTI


Konser sonunda seyirciler tarafından 6 kez sahneye davet edilen usta sanatçı, 4 kez bis yaptı. Seyirciler konser sonunda da İdil Biret'i dakikalarca ayakta alkışladı. Usta piyanist, gecenin sonunda sevenleri için CD ve kitaplarını imzaladı.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:51 
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