Piyasa Dolandırıcılığı Operasyonu: 22 Gözaltı

04.02.2026 10:49
Ege Endüstri ve Jantsa hisselerinde dolandırıcılık iddiasıyla 8 ilde 22 kişi gözaltına alındı.

(İSTANBUL) Borsa İstanbul'da işlem gören Ege Endüstri (EGEEN) ve Jantsa (JANTS) hisselerinde "Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçu işlendiği iddiasıyla 8 ilde düzenlenen operasyonda  22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtilerek şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan şikayet üzerine yürütülen inceleme ve analizlerde, sosyal medya hesapları aracılığıyla EGEEN ve JANTS pay piyasalarına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde tanımlanan 'bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı' suçunun işlendiği tespit edilmiştir."

İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Batman, Ordu ve Amasya illerinde operasyon

Bu kapsamda, örgütlü bir yapı içerisinde hareket ettikleri değerlendirilen toplam 22 şüpheli şahsa yönelik olarak; İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Batman, Ordu ve Amasya illerinde 04.02.2026 tarihinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Operasyonlar kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama işlemleri yapılmış, dijital materyaller ile şüphelilerce suçtan elde edildiği yönünde değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin araştırma devam etmekte olup;  Şüpheliler hakkında gözaltı işlemleri uygulanmıştır.

Soruşturma; sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesinin sağlanması, yatırımcıların korunması ve suçtan kaynaklanan gelirlerin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA

