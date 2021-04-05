PİYASALAR-Dolar 8.18 lira, euro 9.61 lira, sterlin 11.32 lirada

ABD ekonomisindeki toparlanmayı gösteren veriler ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki artışın etkisiyle başlıca para birimleri karşısında hızlı yükselen dolar, iç piyasada da yeni haftanın ilk işlem gününe 8.20 liranın üzerinde başladı. Küresel piyasalarda euro 1.17517 dolar ile beş ayın en düşük düzeylerine doğru inerken, dolar endeksi de 92.948 düzeyindeydi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,423 ve 1,438 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.25 artışla 1,430.19 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.23, BIST Mali Endeks yüzde 0.05, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.31 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.1524 lira ve en yüksek 8.2475 lirayı gördükten sonra, 8.18 – 8.19 lira aralığında,euro en düşük 9.5854 lira ve en yüksek 9.7115 lirayı gördükten sonra, 9.61– 9.62 lira aralığında,sterlin en düşük 11.2859 lira ve en yüksek 11.4163 lirayı gördükten sonra 11.32 – 11.33 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.17517 - 1.17722 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17532 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Endeksin haftalık kapanışı ilk önemli direnç olarak izlediğimiz 1,423'ün hemen üzerinde 1,430 seviyesinden gerçekleşti."Buranın üzerinde tarihi zirvelerden başlayan ve önceki hafta görülen dip seviyelere kadar olan hareketin düzeltmesinde yüzde 61.8 seviyesinin bulunduğu 1,462 çok daha güçlü bir direnç konumunda olacaktır. "Burası geçilemediği ve üzerinde kapanışlar görülmediği sürece yukarı yönlü hareketleri tepki olarak izlemeye devam edeceğiz. "Aşağıda ise endeksin yeniden 1,423 seviyesinin altına sarkması yukarı yönlü hareketleri zayıflatabilir. Buranın altında 1,383 çok daha kritik bir destek noktası olacak.

"Hafta içinde bu seviyenin altına sarkılması yeniden önceki hafta görülen diplerin test edilmesine neden olabilir."