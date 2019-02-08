Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Ortası

Piyasalarda Gün Ortası

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,17 azalışla 102.604,28 puandan tamamladı.

Piyasalarda Gün Ortası, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,17 azalışla 102.604,28 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 179,75 puan değer kaybetti. Dün 102.784,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 289,17 puan ve yüzde 0,28 azalışla 102.494,86 puandan başladı. Endeks, en düşük 102.278,68 puanı, en yüksek 102.742,42 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,29, hizmetler endeksi yüzde 0,18 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,20 ve sanayi endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 174'ü yükseldi, 159'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik ve Akbank oldu.


Altının onsu 1.310,03 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1331, sterlin/dolar paritesi 1,2939, dolar/yen paritesi 109,82 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 5,2520 liradan, avro 5,9550 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.310,03 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,98 dolardan işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:36 Kaynak: AA

Demir Çelik, Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çöken Bina Aynı Aileden 8 Kişiye Mezar Oldu Ünlü Jokey, Yengesine Tecavüzden 20 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin İddianamesi Tamamlandı! 46 Şüpheliye Ceza İstemi Bakan Dönmez Açıkladı! İstanbul ve Tekirdağ'da Doğal Gaz Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 14:41:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Ortası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]