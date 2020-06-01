Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.745,71 puan artarak 107.266,19 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.745,71 puan artarak 107.266,19 puandan kapandı.


BIST 100 endeksi, haftaya 960,54 puan ve yüzde 0,91 değer kazanımıyla 106.481,02 puandan başladı. Gün içinde en düşük 106.356,95 puanı, en yüksek 107.371,53 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,65 yükselişle 107.266,19 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,33, teknoloji endeksi yüzde 3,94, sanayi endeksi yüzde 1,94 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.


BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.032,63 puan ve yüzde 1,65 artışla 124.950,48 puandan kapandı. İşlem gören 594 hisse senedinin 297'si prim yaptı, 103'ü geriledi. Garanti Bankası, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.737,65 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.737,65 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 artarak 380 bin 700 liradan tamamladı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8011 lira, satışta 6,8283 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8090 lira, satışta 6,8363 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 8,71'den, bileşik getirisi de yüzde 8,90'dan gerçekleşti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1127, sterlin/dolar paritesi 1,2473, dolar/yen paritesi de 107,58 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,51 düşerek 37,34 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 06:19 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak 3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak? Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı
Son Dakika: Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı Son Dakika: Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı         
00:33
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
00:30
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm         
00:08
Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim         
00:05
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz         
23:50
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı         
23:46
Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti         
23:38
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı         
23:27
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor         
23:17
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok         
23:12
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu         
23:06
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor         
22:53
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı         
22:52
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz         
22:40
Barcelona'nin eski yıldızı Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım Barcelona'nin eski yıldızı Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım         
22:35
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı         
22:29
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor         
22:13
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle         
22:03
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı         
21:56
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar         
21:34
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi         
21:29
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı         
21:18
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Biri 6 aylık bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Biri 6 aylık bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı         
21:17
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var         
21:11
Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira         
21:02
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi         
21:00
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak         
20:43
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir? ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir?         
20:35
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu         
20:11
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı         
20:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 01:17:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]