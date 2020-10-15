Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

15.10.2020 18:19
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,86 puan azalarak 1.180,43 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,86 puan azalarak 1.180,43 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,65 puan ve yüzde 0,14 değer kaybederek 1.187,64 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.175,20, en yüksek 1.191,52 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 kayıpla 1.180,43 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,78, sanayi endeksi yüzde 0,34, hizmetler endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 0,01 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,30 puan ve yüzde 1,01 düşüşle 1.299,92 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 32'si prim yaptı, 68'i geriledi. Eczacıbaşı İlaç, Petkim, Zorlu Enerji, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.900,18 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.900,18 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 azalışla 484 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,9061 lira, satışta 7,9377 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,9150 lira, satışta 7,9467 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,20'den, bileşik getirisi de yüzde 13,64'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1697, sterlin/dolar paritesi 1,2914, dolar/yen paritesi de 105,27 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,25 kayıpla 42,58 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi

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