Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

19.11.2020 18:29
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18,30 puan artarak 1.313,02 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18,30 puan artarak 1.313,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,00 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 1.293,73 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.277,69, en yüksek 1.325,70 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,41 artışla 1.313,02 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,69, sanayi endeksi yüzde 0,54, hizmetler endeksi yüzde 0,31 ve teknoloji endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 23,68 puan ve yüzde 1,64 yükselişle 1.470,78 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 73'ü prim yaptı, 23'ü geriledi. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Kardemir (D), Akbank ve VakıfBank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.861,51 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.861,51 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6645 lira, satışta 7,6953 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,7141 lira, satışta 7,7450 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,38'den, bileşik getirisi de yüzde 13,83'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1831, sterlin/dolar paritesi 1,3227, dolar/yen paritesi de 103,94 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,08 düşüşle 44,30 dolardan işlem görüyor.???????

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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