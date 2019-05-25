Son Dakika Haberleri: PKK'lı teröristlerin toprağa gömdüğü silahlar bulundu

PKK'lı teröristlerin toprağa gömdüğü silahlar bulundu

3 saat önce

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu.

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Payamlı köyü kırsalındaki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Kurt Kapanı Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyonda, toprağa gömülü 2 kalaşnikof tüfek ile bunlara ait 4 şarjör ve 636 fişek ele geçirildi.
Silah ve mühimmatlar, Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla muhafaza altına alındı.
PKK'lı teröristlerin toprağa gömdüğü silahlar bulundu
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:12 Kaynak: AA
Eruh, PKK, Güncel
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