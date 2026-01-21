Platin Fiyatları Tüm Zamanların Zirvesinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Platin Fiyatları Tüm Zamanların Zirvesinde

21.01.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Platin ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2,517.7 dolara yükselerek rekor kırdı.

Platinin onsu uluslararası piyasalarda 2 bin 517,7 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Yıl başından bu yana değerli metallerdeki görülen ralliye platin de katıldı. ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını artırması ve yeni bir tarife savaşının başlayabileceğine yönelik adımlar atmasıyla küresel piyasalarda risk algısı yükselirken güvenli liman varlıklara talep devam ediyor.

Grönland'a ilişkin gelişmelerin yanında ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı, İran kaynaklı jeopolitik riskler de yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasını körükledi.

Bunun yanında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik öngörüler ve Fed'in bağımsızlığına yönelik endişeler, Fed başkanının kim olacağına yönelik belirsizlikler de değerli metal fiyatlarında sert yükselişlere neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'la ilgili tehditlerinin dolar endeksi, ABD tahvilleri ve hisse senetlerine kadar ABD varlıklarında geniş çaplı bir satış dalgasına yol açması değerli metallerin sert yükselmesini sağladı.

Küresel piyasalarda artan risk algısının etkisiyle altın ve gümüş fiyatlarında görülen alış ağırlıklı seyir platin fiyatlarına da yansıdı. Endüstriyel talebin güçlü kalması ve arza yönelik sıkıntılar, platin fiyatlarında sert yükselişlere neden oldu.

Platin arzındaki daralma ve talebin devam etmesi de platindeki yukarı yönlü hareketi destekledi.

Bu gelişmelerle Platinin onsu uluslararası piyasalarda 2 bin 517,7 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu seviyelerde tutunamayan platinin onsu 2 bin 472 dolar seviyelerinde dengelendi.

Geçen yılı 2 bin 54,55 dolardan kapatan platin, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 20'nin üzerinde kazanç sağladı.

Faiz indirim beklentileri fiyatları olumlu etkiliyor

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine, platindeki yükselişin en büyük nedeninin faiz indirimi ve 2026'da ekonomilerde toparlanma gerçekleşeceği beklentisi olduğunu söyledi.

Uzak Doğu tarafında başta Çin ekonomisi olmak üzere toparlanma beklentilerinin olduğunu ifade eden Ergezen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Platin tarafında arz fazlaydı ama son dönemlerde burada da bir değişiklik görüyoruz. Arz tarafında azalma yaşanıyor. Çünkü bunun da en büyük nedeni en büyük üreticilerden olan Güney Afrika'da enerji sıkıntıları veya sel baskınları nedeniyle madenlerde çalışmanın azalması ve burada platinin arzının azalması söz konusu. Bunun fiyatlamalara katkısı var."

Ergezen, diğer taraftan sektör olarak bakıldığında özellikle Uzak Doğu tarafında otomotiv sektörünün çok güçlü olduğunu, bunun da hem platin hem de paladyum tarafında talebi arttırdığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Platin Fiyatları Tüm Zamanların Zirvesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görenler inanamadı Dere siyah akmaya başladı Görenler inanamadı! Dere siyah akmaya başladı
Haluk Yürekli, Galatasaray’ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Gazze halkını destekleyen Lewis Hamilton’dan anlamlı hareket Gazze halkını destekleyen Lewis Hamilton'dan anlamlı hareket
4.5 yıllık imza atıldı Mathias Lovik Trabzonspor’da 4.5 yıllık imza atıldı! Mathias Lovik Trabzonspor'da
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var "Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
Hüseyin Yayman’dan Özgür Özel’e sert tepki: Akıl fukara olunca... Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e sert tepki: Akıl fukara olunca...

16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 16:36:28. #7.11#
SON DAKİKA: Platin Fiyatları Tüm Zamanların Zirvesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.