Son Dakika Haberleri: Polis Aranan Şüpheliyi Otobüste Yakaladı

Polis Aranan Şüpheliyi Otobüste Yakaladı

1 saat önce

Dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yolcu gibi davranan polislerce otobüste yakalandı.

Polis Aranan Şüpheliyi Otobüste Yakaladı, System.String[]
Dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yolcu gibi davranan polislerce otobüste yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 ayrı dolandırıcılık olayından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yaklaşık bir yıldır aranan Hikmet A'nın (47). ilçedeki kardeşini ziyarete geldiğini belirledi.

Hikmet A'nın İstanbul'a dönmek için kardeşi adına otobüs bileti aldığını belirleyen ekipler, otobüse yolcu gibi binerek şüphelinin gelmesini bekledi.

Bir süre sonra otobüse binen zanlı, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hikmet A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:53 Kaynak: AA

Tavşanlı, Kütahya, Polis, Güncel
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