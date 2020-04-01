Polis Korona virüse karşı halk ile el ele mücadele ediyor - Son Dakika

Ağrı'da Korona virüs Covid-19'a karşı yürütülen mücadelede kapsamında Ağrı Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu polis ekipleri, halkla el ele çalışmalarını sürdürüyor.



Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından kent genelinde, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşmaya devam eden Ağrı Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, bu kez Doğubayazıt ilçesinde 155'i arayarak, yardım talebinde bulunan ve yalnız yaşayan 75 yaşındaki Fatma Yıldız'ın ihtiyaçlarını karşıladı.



Doğubayazıt İlçesi Büyük Ağrı Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Fatma Yıldız, ihtiyaçlarının karşılanması için 155'i arayarak polis ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu polisleri, yaşlı kadının istedikleri malzemeleri alarak evinde kendisine teslim etti. Evde tek başına yaşayan 75 yaşındaki Yıldız, ihtiyaçlarını evine kadar getiren polislere teşekkür etti. - AĞRI