Polis Memuru Eşine Şiddet Uyguladı

17.01.2026 19:23
Ankara'da eşini darbeden polis memuru tutuklandı, Emniyet olayı araştırmak için müfettiş görevlendirdi.

(ANKARA) - Ankara'da eşini darbederek yaralayan ve kendisi de yaralanan polis memuru sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, olaya ilişkin polis başmüfettişi görevlendirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bugün Ankara'da eşini darbeden polis memuruyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, olayda bir polis memurunun eşini darbederek yaraladığı, polis memurunun da kesici aletle yaralandığının tespit edildiği, tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine adli sürecin başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınan polis memurunun adli mercilerce tutuklandığı ifade edilirken, olayın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir polis başmüfettişinin görevlendirildiği bildirildi.

Yılmaz Tunç: "Kadına şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en çirkin saldırıdır"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kadına şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin, en aşağılık saldırıdır. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmediğimiz gibi özellikle kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddediyoruz. Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten yaralama' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır."

Mahinur Özdemir Göktaş: "Eşi tarafından şiddete uğrayan kardeşimizin yanındayız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "Ankara'da eşi tarafından şiddete uğrayan kardeşimizin yanındayız, kendisine her türlü desteği vereceğiz. Bakanlık olarak, Ankara'da ve Şanlıurfa'da ilgili tüm birimlerimiz ile yakından takip ettiğimiz vakaya ilişkin adli süreci de takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız. Şiddetin faili kim olursa olsun her vakayı titizlikle takip etmeye, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi amasız, fakatsız ve sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Ankara, Polis, Son Dakika

