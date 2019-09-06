Polis memuru Vedat Kaya'nın babasından HDP'ye tepki: "Neden ben sizin gibi ucuz insanlara hizmet...
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Polis memuru Vedat Kaya'nın babasından HDP'ye tepki: "Neden ben sizin gibi ucuz insanlara hizmet edeceğim ki?" HDP'liler ile eylem yapan aileler arasında gerginlik sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:24 Kaynak: İHA
Polis memuru Vedat Kaya'nın babasından HDP'ye tepki: "Neden ben sizin gibi ucuz insanlara hizmet edeceğim ki?"
HDP'liler ile eylem yapan aileler arasında gerginlik sürüyor
Davutoğlu, HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan anneleri telefonla aradı Yol kapama eylemi yapan HDP'li Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan gözaltına alındı Ekrem İmamoğlu'ndan HDP binası önünde eylem yapan annelere ilişkin açıklama! HDP'li kişinin acılı polis babasına söylediği "Çocuğunuzu siz gönderdiniz" sözü gerginliğe neden oldu