Son Dakika Haberleri: Polis memuru Vedat Kaya'nın babasından HDP'ye tepki: "Neden ben sizin gibi ucuz insanlara hizmet...
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Polis memuru Vedat Kaya'nın babasından HDP'ye tepki: "Neden ben sizin gibi ucuz insanlara hizmet...

1 saat önce

Polis memuru Vedat Kaya'nın babasından HDP'ye tepki: "Neden ben sizin gibi ucuz insanlara hizmet edeceğim ki?" HDP'liler ile eylem yapan aileler arasında gerginlik sürüyor.

Polis memuru Vedat Kaya'nın babasından HDP'ye tepki: "Neden ben sizin gibi ucuz insanlara hizmet edeceğim ki?"

HDP'liler ile eylem yapan aileler arasında gerginlik sürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Vedat Kaya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:24 Kaynak: İHA
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