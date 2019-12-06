Son Dakika Haberleri: Polis memurunun down sendromlu öğrenciyle zeybek oynaması ilgi çekti
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Polis memurunun down sendromlu öğrenciyle zeybek oynaması ilgi çekti

6 saat önce

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurunun ziyaret için gittiği okulda down sendromlu öğrenciyle oynadığı zeybek, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polis memurunun down sendromlu öğrenciyle zeybek oynaması ilgi çekti, System.String[]

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurunun ziyaret için gittiği okulda down sendromlu öğrenciyle oynadığı zeybek, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Ziyaret sırasında down sendromlu 3. kademe öğrencisi Kadir Ant, zeybek bildiğini belirtmesi üzerine polis memuru Kadir Sümer bu oyunu kendisine öğretmesini istedi.

Ant ile Sümer'in birlikte oynadıkları zeybek, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Down sendromlu öğrenci ile polis memurunun zeybek oyunu güzel bir görüntü oluşturdu.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:58 Kaynak: AA
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Polis memurunun down sendromlu öğrenciyle zeybek oynaması ilgi çekti
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