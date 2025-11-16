Polis okulunda intihar: Öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika
Polis okulunda intihar: Öğrenci hayatını kaybetti

16.11.2025 23:33  Güncelleme: 07:54
Samsun'da bulunan 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'nda 20 yaşındaki B.T., okulun 5. katından atlayarak intihar etti. Ağır yaralanan öğrenci hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da polis meslek yüksek okulunda bir öğrenci, okul binasının 5. katından atlayarak intihar etti. Olay, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde bulunan 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'nda dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Polis okulu öğrencisi B.T. (20), 5. kattaki yatakhanenin koridor penceresinden aşağı atladı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan öğrenci, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesine (OMÜ) kaldırılarak tedavi altına alındı.

GENCİN CENAZESİ ANTALYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

B.T., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. B.T.'nin cenazesinin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

