Polis özel harekat timleri dualarla "Barış Pınarı Harekatı" bölgesine uğurlandı - Son Dakika

Gümüşhane'de görevli polis özel harekat timleri, dualarla "Barış Pınarı Harekatı" bölgesine gönderildi.

Bölgede güvenlik ve asayişi sağlamak için görevlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünün 60 personeli için İkisu'daki Özel Harekat Şube Müdürlüğü kampüsünde uğurlama töreni düzenlendi.

Polislerin ailelerinin yanı sıra Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökçek ve İl Emniyet Müdürü Vekili Kadir Alçıkaya'nın da katıldığı törende dualar edildi, kurban kesildi.

Duanın ardından polisler aileleriyle vedalaştıktan sonra otobüslere bindirilip harekat bölgesine uğurlandı.

Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Taşbilek, özel harekat polislerini vatanın savunulması için İçişleri Bakanı onayıyla "Barış Pınarı Harekatı" bölgesine uğurladıklarını söyledi.

Polislerin 3 tim ve 60 kişi olarak bölgeye uğurlandığı bilgisini paylaşan Taşbilek, "Allah yollarını açık etsin. Vatanımızın birliği ve bütünlüğü ile devletimizin bekası için mücadele edecek kardeşlerimize kolaylıklar diliyoruz. Selametle gidip selametle gelmelerini temenni ediyoruz." diye konuştu.