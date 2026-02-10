Polis Yeleğiyle Cinayet

İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis gibi davranarak tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Pehlül Taş (52), dairesinin önüne gelen ve polis yeleği giyip, polis şapkası takan M.T. (49) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda M.T, tabancayla Taş'a ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şubesi ekipleri, zanlının 35 BML 167 plakalı araçla bölgeden uzaklaştığını tespit etti.

Polis, zanlıyı saklandığı adreste gözaltına aldı. Şüphelin kullandığı polis yeleği ve kıyafetler çöp konteynerinde, kullandığı ruhsatsız tabanca ise ormanlık alanda bulundu.

M.T'nin ifadesinde, eski nişanlısının kendisini maktul ile aldattığını iddia etmesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.