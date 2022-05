Polisle çatışmaya giren cinayet şüphelisi vurularak etkisiz hale getirildi

İSTANBUL - Sancaktepe'de cinayet şüphelisi bir kişi otomobiliyle polisten kaçtığı esnada bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Polisle çatışan şahsın kullandığı otomobil içerisinde 2 adet silah bulunurken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay saat 19.00 sıralarında Paşaköy Mahallesi Basra Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 FFE 535 plakalı otomobil içerisinde bulunan 3 kişiden cinayet şüphelisi olan C. F., kullandığı otomobil ile kendisini yakalamak isteyen polis ekiplerinden kaçtığı esnada cadde üzerinde bulunan adak kurban satış yerinin önünde durduruldu. Otomobilinden inen cinayet şüphelisi C. F. polis ekipleriyle çatışmaya girdi. Polislere ateş eden C. F. olay yerindeki polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Polis ekipleriyle çatışmaya girdikten sonra bacağından vurularak yaralanan şahıs, Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Hastanesine kaldırılırken otomobil içerisinde bulunan diğer 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Otomobil içerisinde 2 adet tabanca bulundu

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede polis ekipleriyle çatışmaya girerek bacağından vurulan Caner Fidan'ın kullandığı otomobil içerisinde 2 adet tabanca bulunurken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.