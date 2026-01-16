Polislere Destek Veren Rap Şarkısı - Son Dakika
Yerel

Polislere Destek Veren Rap Şarkısı

Polislere Destek Veren Rap Şarkısı
16.01.2026 12:10
Doç. Dr. Aydemir'in hazırladığı rap şarkısı, polisle gençler arasındaki bağı güçlendiriyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Fatih Aydemir'in hazırladığı polislerle ilgili rap şarkısı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Doç. Dr. Ahmet Fatih Aydemir, polislerle ilgili kaleme aldığı rap şarkısında polisin yalnızca kuralları uygulayan bir kurum olmadığını, gençlerin yanında duran ve geleceğe hazırlanırken yol gösteren bir yapı olduğunu dile getirdi. Toplumla iç içe bir polislik anlayışının önemine işaret edilen eserde, gençlerle kurulan sağlıklı iletişimin güven duygusunu güçlendirdiğine dikkat çekildi. "Gençlerimizin daima yanındayız geleceğimizin teminatı olan, her adımda görev başındayız" mesajı veren eser için emniyette hazırlanan klip, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Şarkının sözleri şöyle:

Yo... Gençler... Dinleyin!

Okul bahçesinden, mahalle köşesine...

Bu ses senin için, bu sözler geleceğine.

Korku yok, panik yok.

Sadece gerçekler var.

Sırtında çantan, kafanda binbir soru

Hayat bir sınav evet, ama seçme zoru

Okul yolunda yürürken başın dik olsun

Köşe başında bekleyen o ekip, senin dostun!

Üniforma dediğin, güvenin diğer adı

Polis abin, polis ablan; huzurun tadı

Sanma ki onlar sadece ceza yazar

Senin kılına zarar gelse, dünyayı yakar!

Düşman değil onlar, senin kalkanın

Karanlık sokaklarda yanan o lamban

Bir derdin olduğunda çekinme, git yanına

"Merhaba memur abi" de, can katar canına!

Gördüğünü saklama, sessiz kalma susma!

Suçu gördüğün anda 112'yi tuşla!

Polis benim kankam, polis benim arkam

Zehirden uzak dur, kararmasın dünyan!

Bak kardeşim, dinle beni, bu konu hassas

"Bir kereden bir şey olmaz" diyen o sese bas pas!

Renkli şeker gibi sunarlar, hepsi birer tuzak

O zehir vücuduna girmesin, durmalısın uzak!

Beynini uyuşturma, hayallerin canlı kalsın

Sen sporla, sanatla, dersle parıldayansın

Torbacı dediğin, geleceğin hırsızı

Onu gördüğün yerde yapmalısın ikazı!

İspiyoncu değilsin sen, bir kahramansın

Arkadaşını koruyan asil bir kansın

Okul önünde, parkta, şüpheli bir tip varsa

Haber ver polise, hemen bassın o gaza!

Gördüğünü saklama, sessiz kalma susma!

Suçu gördüğün anda 112'yi tuşla!

Polis benim kankam, polis benim arkam

Zehirden uzak dur, kararmasın dünyan!

Biz bir takımız, anladın mı?

Sen, ben, polis, öğretmen...

Bu şehir bizim, bu okul bizim.

Kötülüğe yer yok burada!

Gözün açık olsun, kalbin temiz...

Telefonun elinde, gücün parmağında

KADES var, 112 var senin yanında

Suçlu kaçamaz, eğer sen susmazsan

Adalet yerini bulur, sen korkmazsan!

Polis senin abin, polis senin ablan

Bu vatanın evladı, seninle ağlayan

Dost elini uzat, güvenle sıkıca tut

Kötüleri ihbar et, aydınlık bir umut!

Evet...

Uyuşturucuya hayır.

Suça geçit yok.

Polis dostun, bunu unutma.

Sen geleceksin...

Gelecek sensin.

Yaşasın sende bir

Fatihsin... - ERZURUM

Kaynak: İHA

