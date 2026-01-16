Polislere Destek Veren Rap Şarkısı

Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Fatih Aydemir'in hazırladığı polislerle ilgili rap şarkısı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Doç. Dr. Ahmet Fatih Aydemir, polislerle ilgili kaleme aldığı rap şarkısında polisin yalnızca kuralları uygulayan bir kurum olmadığını, gençlerin yanında duran ve geleceğe hazırlanırken yol gösteren bir yapı olduğunu dile getirdi. Toplumla iç içe bir polislik anlayışının önemine işaret edilen eserde, gençlerle kurulan sağlıklı iletişimin güven duygusunu güçlendirdiğine dikkat çekildi. "Gençlerimizin daima yanındayız geleceğimizin teminatı olan, her adımda görev başındayız" mesajı veren eser için emniyette hazırlanan klip, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Şarkının sözleri şöyle:
Yo... Gençler... Dinleyin!
Okul bahçesinden, mahalle köşesine...
Bu ses senin için, bu sözler geleceğine.
Korku yok, panik yok.
Sadece gerçekler var.
Sırtında çantan, kafanda binbir soru
Hayat bir sınav evet, ama seçme zoru
Okul yolunda yürürken başın dik olsun
Köşe başında bekleyen o ekip, senin dostun!
Üniforma dediğin, güvenin diğer adı
Polis abin, polis ablan; huzurun tadı
Sanma ki onlar sadece ceza yazar
Senin kılına zarar gelse, dünyayı yakar!
Düşman değil onlar, senin kalkanın
Karanlık sokaklarda yanan o lamban
Bir derdin olduğunda çekinme, git yanına
"Merhaba memur abi" de, can katar canına!
Gördüğünü saklama, sessiz kalma susma!
Suçu gördüğün anda 112'yi tuşla!
Polis benim kankam, polis benim arkam
Zehirden uzak dur, kararmasın dünyan!
Bak kardeşim, dinle beni, bu konu hassas
"Bir kereden bir şey olmaz" diyen o sese bas pas!
Renkli şeker gibi sunarlar, hepsi birer tuzak
O zehir vücuduna girmesin, durmalısın uzak!
Beynini uyuşturma, hayallerin canlı kalsın
Sen sporla, sanatla, dersle parıldayansın
Torbacı dediğin, geleceğin hırsızı
Onu gördüğün yerde yapmalısın ikazı!
İspiyoncu değilsin sen, bir kahramansın
Arkadaşını koruyan asil bir kansın
Okul önünde, parkta, şüpheli bir tip varsa
Haber ver polise, hemen bassın o gaza!
Gördüğünü saklama, sessiz kalma susma!
Suçu gördüğün anda 112'yi tuşla!
Polis benim kankam, polis benim arkam
Zehirden uzak dur, kararmasın dünyan!
Biz bir takımız, anladın mı?
Sen, ben, polis, öğretmen...
Bu şehir bizim, bu okul bizim.
Kötülüğe yer yok burada!
Gözün açık olsun, kalbin temiz...
Telefonun elinde, gücün parmağında
KADES var, 112 var senin yanında
Suçlu kaçamaz, eğer sen susmazsan
Adalet yerini bulur, sen korkmazsan!
Polis senin abin, polis senin ablan
Bu vatanın evladı, seninle ağlayan
Dost elini uzat, güvenle sıkıca tut
Kötüleri ihbar et, aydınlık bir umut!
Evet...
Uyuşturucuya hayır.
Suça geçit yok.
Polis dostun, bunu unutma.
Sen geleceksin...
Gelecek sensin.
Yaşasın sende bir
Fatihsin... - ERZURUM
