Polisten Çocuklara Eğlence Etkinliği

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde polisler, çocukları kurdukları şişme oyun parkında eğlendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri (BÖF) kapsamında Polis Eşleri Derneği koordinasyonunda Köprüköy İmam Hatip Ortaokulu'ndaki öğrenciler için etkinlik düzenledi.

Okulun spor salonunda kurulan şişme oyun parkında yaklaşık 150 çocuk, "Kanka Polis" eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Emniyetin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Köprüköy ilçesinde görev yapan emniyet personelimizin çocuklarının sosyal, fiziksel ve psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak, eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak ve personelimizin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla Erzurum Polis Eşleri Derneği koordinesinde bir etkinlik düzenlenmiştir. Etkinliğe ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim gören çocuklar da katılmıştır."

Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.