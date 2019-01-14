Son Dakika Haberleri: Polisten Kaçan Kişinin Üzerinde Metafetamin Bulundu

Polisten Kaçan Kişinin Üzerinde Metafetamin Bulundu

15 dakika önce

Siirt'te polisten kaçmaya çalışan bir kişinin üzerinde 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

Polisten Kaçan Kişinin Üzerinde Metafetamin Bulundu, System.String[]
Siirt'te polisten kaçmaya çalışan bir kişinin üzerinde 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, 13 Ocak'ta Conkbayır Mahallesinde durumundan şüphelenilen ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan kişi yakalandı.

Şüphelinin üst aramasında iki poşet içerisinde 700 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:25 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
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