Polisten Kaçan Kişinin Üzerinde Metafetamin Bulundu

Siirt'te polisten kaçmaya çalışan bir kişinin üzerinde 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

Siirt'te polisten kaçmaya çalışan bir kişinin üzerinde 700 gram metamfetamin ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, 13 Ocak'ta Conkbayır Mahallesinde durumundan şüphelenilen ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan kişi yakalandı.



Şüphelinin üst aramasında iki poşet içerisinde 700 gram metamfetamin bulundu.



Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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