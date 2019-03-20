Son Dakika Haberleri: Polisten Kaçan Şüphelilerin Otomobili Takla Attı

Polisten Kaçan Şüphelilerin Otomobili Takla Attı

45 dakika önce

Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil kaçmaya çalışırken takla atarak devrildi.

Polisten Kaçan Şüphelilerin Otomobili Takla Attı, System.String[]
Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil kaçmaya çalışırken takla atarak devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Cinnah Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri M.T. idaresindeki 06 RAJ 25 plakalı aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya çalışırken bölgede bulunan çok sayıda ekip otomobilin peşine düştü.

Yaklaşık 4 kilometre boyunca süren kovalamacanın ardından Kırkkonaklar Mahallesi'ne kaçan otomobil, Şemsettin Günaltay Caddesi'nde takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Kaza sonrası araçtan yaralı olarak çıkan 5 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemede otomobil sürücüsü M.T'nin ehliyetsiz olduğu ve aracın annesine ait olduğu anlaşıldı.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ile birlikte hurdaya dönen araçta bulunan 5 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:47 Kaynak: AA

Çankaya, Polis, Ankara, Güncel
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