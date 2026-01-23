Polisten Kaçan Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
Polisten Kaçan Sürücü Kaza Yaptı

23.01.2026 09:24
İzmir'de, polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaza yaparak yakalandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü, kaldırımdan geçmeye çalıştığı sırada kaza yaptı. O anlar arkadaki bir araç sürücüsü tarafından görüntülendi.

Olay, Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik polisi ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracını ana yol olan Ankara Caddesi'ne geçirmek için kaldırıma yöneldi. Kaldırımın yüksekliğini ve çim alanın yumuşak zeminini hesaba katamayan sürücü, manevra yaptığı sırada kaza yaparak durabildi.

Kaza sonrası araçtan inemeyen sürücü, bölgeye gelen polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü hakkında işlem başlatıldı.

O anlar kamerada

Öte yandan, sürücünün polisten kaçmaya çalıştığı ve kaza yaptığı anlar, arkasında seyreden başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde polisten kaçan aracın kaldırıma çıktığı ve ardından kaza yaparak durduğu anlar yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, İzmir, Kaza, Olay, Son Dakika

