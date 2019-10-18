Son Dakika Haberleri: Polisten kaçmaya çalışan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Son Dakika Güncel Polisten kaçmaya çalışan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Polisten kaçmaya çalışan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

26 dakika önce

Esenyurt'ta şüphe üzerine durdurulmak istenen araçla kaçmaya çalışırken yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Polisten kaçmaya çalışan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, System.String[]

Esenyurt'ta şüphe üzerine durdurulmak istenen araçla kaçmaya çalışırken yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Osman Gazi Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracın şüphe üzerine durdurulmak istenince şüphelilerin ekipleri fark etmesi üzerine kaçmaya başladıkları belirtildi.

Kovalamaca sonucu aracın Saadetdere Mahallesi'nde durdurulduğu ifade edilen açıklamada, araç içinde Serdar D.(21), Resul Ö. (18), Fikri M.(23), Mustafa D.(23) ve Ahmet Can G.(20) isimli şahsıların yakalandığı kaydedildi.

Emniyetteki sorgularında şüphelilerden Mustafa D. ve Serdar D.'nin yoklama kaçağı olduğu, Ahmet Can G.'nin ise hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mustafa D. ve Ahmet Can G. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen Serdar D, Resul Ö. ile Fikri M. tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Ahmet Can, İstanbul, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da toplu taşıma araçları 29 Ekim'de ücretsiz
Bu yıl İstanbul'a gelen turist sayısının kentin nüfusunu geçmesi bekleniyor Siyasi parti binalarına bombalı ve molotoflu saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı İstanbul Valiliğinde kayıtsız Suriyelilere ilişkin açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 13:29:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisten kaçmaya çalışan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]