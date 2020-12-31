Polisten tarım işçisi ailelerin çocuklarına kışlık giysi yardımı - Son Dakika

Adana'da polis, tarım işçisi ailelerin çocuklarına kışlık giysi yardımında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, tarım işçilerinin konakladığı merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki çadırlar bölgesini ziyaret etti.

Ekipler, tarım işçilerinin çocuklarına yanlarında getirdikleri kışlık giysileri verdi.

Çocukların bedenlerine uygun giysileri seçen polisler, kıyafetleri de kendileri giydirdi. Çocuklar, polislere teşekkür etti.

Polislerin üç çocuğuna mont yardımında bulunduğu tarım işçilerinden Elif Güneş, çadırda kışı geçirmenin zor olduğunu belirterek, "Çocuklarımın monta ihtiyacı vardı. Polislerimiz çocuklarımız için mont getirdi. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Elci Menderes Gümüş de ekiplere teşekkür ederek, "Çocukları sevindirdiniz. Gerçek bir bayram havası yaşandı burada." ifadesini kullandı.

Polis, bölgedeki 134 çocuğa yardım yaptı.