POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA VE EŞİ POLONEZKÖY'Ü ZİYARET ETTİ - Son Dakika

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, Türkiye ziyaretinin 2'nci gününde programına Polonezköy'de devam etti. Cumhurbaşkanı Duda, eşi Agata Kornhauser Duda ile beraber, Polonez Katolik Mezarlığı'nı, Aziz Santi Maria Kilisesi'ni, Zosia Teyze'nin anı evi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Duda son olarak Leonardo Restaurant'ta düzenlenen yerleşik halka liyakat madalya törenine katıldı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, Türkiye ziyaretinin 2'nci gününde programını Polonezköy'de tamamladı. Cumhurbaşkanı Duda'ya programında eşi Agata Kornhauser Duda'da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Duda, ilk olarak Polonez Katolik Mezarlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Duda, mezarlığı gezdikten sonra Aziz Santi Maria Kilisesi ve Zosia Teyze'nin Anı Evi'ne ziyaretler de bulundu. Aziz Santi Maria Kilisesi ve Zosia Teyze'nin Anı Evi'ne gerçekleştirilen ziyaretler Türk basınına kapalı olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Duda, son olarak Leonardo Restaurant'ta düzenlenen yerleşik halka liyakat madalya törenine katıldı. Tören yerinde Cumhurbaşkanı Duda'yı çocuklar bayraklarla karşıladı. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Duda'ya hediye takdim edildi.