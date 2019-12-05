Son Dakika Haberleri: Polonya'da gaz patlaması: 4 ölü
Son Dakika Güncel Polonya'da gaz patlaması: 4 ölü - Son Dakika

Polonya'da gaz patlaması: 4 ölü

7 saat önce

Polonya'nın kayak merkezi Szczyrk kasabasında bulunan üç katlı bir binada yaşanan gaz patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Polonya'da gaz patlaması: 4 ölü, System.String[]

Polonya'nın kayak merkezi Szczyrk kasabasında bulunan üç katlı bir binada yaşanan gaz patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Polonya'nın güneyindeki kayak merkezi Szczyrk kasabasında bulunan üç katlı bir binada gaz patlaması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yıkılan evin enkazında kalan 3 yetişkin ve 1 çocuk olmak üzere 4 kişinin cesedi çıkarıldı. 8 kişinin bulunduğu binada yaklaşık 100 itfaiye görevlisinin kayıp 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

(İHA)

İtfaiye, Polonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polonya, 8 bin külçe altınını İngiltere'den geri aldı
Yangında mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi pencereden kaçarak kurtuldu Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var Elini yıkamaya giden kadın, hırsızların hedefi oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 18:36:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polonya'da gaz patlaması: 4 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]