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Polonya First Lady'sinin tercihi Türk kahvesi oldu

6 saat önce

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın eşi Agata Kornhauser Duda, Varşova'da düzenlenen hayır kermesinde Türk kahvesi içti.

Polonya First Lady'sinin tercihi Türk kahvesi oldu, System.String[]

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın eşi Agata Kornhauser Duda, Varşova'da düzenlenen hayır kermesinde Türk kahvesi içti.


Polonya'nın başkenti Varşova'da Diplomatik Misyon Şefleri Eşleri Derneğinin (SHOM) her yıl düzenlediği yardım kermesi gerçekleştirildi. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın eşi Agata Kornhauser Duda'nın himayesinde 12. kez düzenlenen kermese 63 ülkenin büyük elçiliği katıldı. Kermesin açılışında yaptığı konuşmada Noel Bayramının yaklaşmasıyla yardıma muhtaç olanlara el uzatmanın zamanı olduğunu ifade eden Agata Kornhauser-Duda, söz konusu kermese her geçen yıl artan sayıda elçiliğin katılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Ev dekorasyonu, bijuteri, el sanatlarının aralarında bulunduğu yüzlerce eşyanın sergi ve satışa sunulduğu kermeste stantları gezen Duda, Türkiye standına büyük ilgi gösterdi. Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül ve stanttaki Tük öğrencilerle sohbet eden Agata Kornhauser-Duda, Türk kahvesi içti, geleneksel Türk tatlılarının tadına baktı.


Polonya- Türk İş adamları Derneği (POTİAD) ve Türk firmalarının katkılarıyla hazırlanan Türkiye standı ziyaretçilerden de büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl düzenlenen kermeste elde edilen 541 bin zlotilik (120 bin euro) gelir Polonya'daki çeşitli yardım kuruluşlarına aktarılmıştı. - VARŞOVA

Polonya, Duda, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:40 Kaynak: İHA
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