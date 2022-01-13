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Polonya Mahkemesi, Türk genci öldüren katilin 25 yıl hapis cezasını onadı - Son Dakika

Polonya Mahkemesi, Türk genci öldüren katilin 25 yıl hapis cezasını onadı

13.01.2022 23:10
Polonya Mahkemesi, Türk genci öldüren katilin 25 yıl hapis cezasını onadı

Polonya Temyiz Mahkemesi, 2,5 yıl önce Türk genci Yakup Kızıltaş'ı öldüren Emil Baranski'ye verilen 25 yıllık hapis cezasını onaylarken, Baranski'nin 150 bin zloti (33 bin euro) tazminat ödemesine karar verdi.

Polonya Temyiz Mahkemesi, 2,5 yıl önce Türk genci Yakup Kızıltaş'ı öldüren Emil Baranski'ye verilen 25 yıllık hapis cezasını onaylarken, Baranski'nin 150 bin zloti (33 bin euro) tazminat ödemesine karar verdi.

Polonya Temyiz Mahkemesi Basın Bürosu, 2019 yılının Mayıs ayında başkent Varşova'nın Wawer ilçesindeki Kral Macius İlkokulu'nda 16 yaşındaki Türk genci Yakup Kızıltaş'ı bıçaklayarak öldüren Emil Baranski'ye verilen 25 yıl hapis cezasını onandığını duyurdu. Mahkeme ayrıca, Branski'nin, Kızıltaş'ın babası ve kardeşine toplamda 150 bin zloti (33 bin Euro) tazminat ödemesine karar verdi. Baranski cinayet esnasında 15 yaşında olmasına rağmen Varşova-Prag Ceza Mahkemesi tarafından bir yetişkin gibi yargılanmıştı.

Uyuşturucu satma teklifini reddettiği için öldürdü

Baranski, Kızıltaş'ı uyuşturucu satma teklifini reddetmesi nedeniyle öldürmüştü. Emil Baranski, Kızıltaş'a, "Cuma günü televizyon yıldızı olacaksın" şeklinde bir mesaj göndermiş, Kızıltaş ailesine Baranski tarafından tehdit edildiğini söylemesinin ardından anne Kızıltaş ertesi gün okula giderek müdürle görüşmüştü. Anne Kızıltaş'ın müdürle görüştüğü esnada Kızıltaş okul koridorunda Baranski tarafından 5 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Cinayetin ardından gözaltına alınan Baranski'nin yapılan tahlillerde uyuşturucu madde etkisi altında olduğu ortaya çıkmıştı.

"Bıçak alarak cinayete hazırlandı"

Baranski, geçtiğimiz sene şubat ayında görülen karar duruşmasında, "canavarca hisle ve planlı bir şekilde cinayet işlediği" gerekçesiyle Varşova-Prag Ceza Mahkemesi tarafından 25 yıl hapis cezasına ve maktulün babası Mustafa Kızıltaş ile kardeşine 150 bin zloti tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Mahkeme Başkanı Ewa Grabowska duruşmada gerekçeli kararı okurken, Baranski'nin cinayeti bir anlık dürtü ile değil, planlayarak gerçekleştirdiğini belirtmiş, "Cinayet neticesinde kendisini neyin beklediğini, gerçekleştireceği eylemin sonuçlarının ne olacağını biliyordu. Cinayet günü bir kız arkadaşından Yakup'un okula gelip gelmediğini kontrol etmesini istemişti. Bıçak alarak cinayete hazırlandı" demişti.

Hakim Grabowska, Baranski'nin cinayetten önce birkaç gün boyunca arkadaşlarına Kızıltaş'ı öldüreceğini söylediğini, bu esnada kendine hakim ve gayet sakin olduğunu belirtmişti. Katilin bilirkişi tarafından herhangi bir psikolojik problemi bulunmadığını, toplum içerisinde sorunlu şekilde faaliyet gösterdiğini, derslerinde problemler yaşadığını, şiddete meyilli olduğunu daha önce birkaç kez intihara kalkıştığını, alkol ve uyuşturucu madde kullandığını, tüm önerilere rağmen terapiye devam etmediğini aktaran Hakim Grabowska, Baranski'nin olay anında 18 yaşından küçük olması dolayısıyla müebbet hapis cezasına çarptırılmadığını ifade etmişti.

"Baranski yetişkin biri olarak topluma geri dönebilir ancak Yakup'un böyle bir şansı kalmadı"

Hakim Ewa Grabowska, Baranski'nin cezanın infazı esnasında terapiden doğru şekilde yararlanması durumunda bir yetişkin bir kişi olarak topluma geri dönebileceğini söylemiş, Kızıltaş'ın ise böyle bir şansı kalmadığını, çünkü yaşama şansının elinden alındığını ifade etmişti.

Branski'nin avukatları ise bir trajedi yaşandığını, bir çocuğun başka bir çocuğu öldürdüğünü belirtmiş ve kararı temyiz edeceklerini duyurmuştu. - VARŞOVA

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Polonya, Temyiz, Euro, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polonya Mahkemesi, Türk genci öldüren katilin 25 yıl hapis cezasını onadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polonya Mahkemesi, Türk genci öldüren katilin 25 yıl hapis cezasını onadı - Son Dakika
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