POMEM giriş sınavı sonuçları EKRANI AÇILDI! Sonuçları öğrenmek için tıklayınız! - Son Dakika
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POMEM giriş sınavı sonuçları EKRANI AÇILDI! Sonuçları öğrenmek için tıklayınız!

POMEM giriş sınavı sonuçları EKRANI AÇILDI! Sonuçları öğrenmek için tıklayınız!
23.06.2026 20:10
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POMEM giriş sınavı sonuçları ekranı erişime açıldı. Adaylar, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) kapsamında yapılan giriş sınavlarının sonuçlarını resmi sistem üzerinden sorgulayabiliyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte binlerce aday için heyecanlı bekleyiş sona ererken, kazanan adaylar bir sonraki aşama olan eğitim sürecine katılmaya hak kazanacak.

Beklenen duyuru geldi ve POMEM giriş sınavı sonuçları ekranı açıldı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavın sonuçları, adayların erişimine sunuldu. Sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ile giriş yapan adaylar, sınav durumlarını öğrenebiliyor ve sürecin devamına ilişkin detaylara ulaşabiliyor.

33. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçları açıklandı. Polislik hayali kuran binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından erişime sunuldu. Adaylar sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden öğrenebiliyor.

BAKAN MUSTAFA ÇİFTÇİ SONUÇLARI DUYURDU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 33. dönem POMEM sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Çiftçi, polislik mesleğine gönül veren gençlerin heyecanla beklediği sürecin tamamlandığını belirterek adaylara başarılar diledi.

10 BİN ÖĞRENCİ POLİS TEŞKİLATINA KATILACAK

Açıklanan sonuçlara göre lisans mezunu 6 bin 800 erkek ve 1.200 kadın, ön lisans mezunu 1.700 erkek ve 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin aday Polis Teşkilatı bünyesinde eğitim almaya hak kazandı. Böylece emniyet teşkilatına yeni polis adayları kazandırılmış oldu.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI AÇIKLANDI

Adaylar, POMEM giriş sınavı sonuçlarına https://pa.edu.tr/duyuru/33-donem-pomem-giris-sinavi-sonuclari adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile erişim sağlayabiliyor.

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Polis, Son Dakika

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