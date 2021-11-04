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Pompalı saldırgan husumetli olduğu iki kardeşi evlerinde vurdu - Son Dakika

Pompalı saldırgan husumetli olduğu iki kardeşi evlerinde vurdu

04.11.2021 16:57

Kağıthane'de pompalı tüfekli bir saldırgan, husumetli olduğu iki yabancı uyruklu kardeşi evlerinde vurarak yaraladı. Saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde yabancı uyruklu Ala Alrahmo A. (37), kardeşi Maree Alrahmo A. (35) ile birlikte evlerinde oldukları esnada, aralarında husumet olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Abdülkadir H. (26), kırmızı renkli bir otomobille hızla sokağa girdi. Araçtan inen saldırgan, iki kardeşe saldırmaya başladı.

Pompalı tüfekli saldırgan husumetli olduğu iki kardeşi evlerinde oturduğu sırada vurdu

POMPALI TÜFEKLİ SALDIRGAN, İKİ KARDEŞİ DE VURDU

Kardeşlerin karşılık vermesi üzerine araçtan pompalı tüfeğini alan saldırgan, iki kardeşi ateş ederek yaraladı. Ortalığın karıştığı olay sonrası saldırgan, geldiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar sokakta yürüdüğü esnada kırmızı renkli bir otomobil sokağa giriyor. Araçtan inen şahıs ardından iki kardeşe saldırıyor. Çıkan kavgada pompalı tüfek çıkartan saldırgan iki kardeşi vuruyor. Saldırgan ardından aracına binerek kaçıyor.

Pompalı tüfekli saldırgan husumetli olduğu iki kardeşi evlerinde oturduğu sırada vurdu

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, ayağından yaralanan Maree Alrahmo A. ve karnından yaralanan kardeşi Maree Alrahmo A.'yı kan kaybettikleri için ekip otosuyla hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralı kardeşlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Pompalı tüfekli saldırgan husumetli olduğu iki kardeşi evlerinde oturduğu sırada vurdu

SALDIRGANI ÇALIŞMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan kaçan saldırganla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri saldırgan Abdülkadir H.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Pompalı saldırgan husumetli olduğu iki kardeşi evlerinde vurdu
Pompalı saldırgan husumetli olduğu iki kardeşi evlerinde vurdu
Pompalı saldırgan husumetli olduğu iki kardeşi evlerinde vurdu
Pompalı saldırgan husumetli olduğu iki kardeşi evlerinde vurdu

Kağıthane, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pompalı saldırgan husumetli olduğu iki kardeşi evlerinde vurdu - Son Dakika


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