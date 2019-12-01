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Pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürüldü

6 saat önce

Pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürüldüKAYSERİ'de, Hacı Ahmet Çınar (31) kaldığı evde kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürüldü.

Pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürüldü

KAYSERİ'de, Hacı Ahmet Çınar (31) kaldığı evde kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürüldü.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Olgun Sokak'ta bulunan 3 katlı Merve Apartmanının giriş katında yaşandı. İşsiz olduğu öğrenilen Hacı Ahmet Çınar, kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle sırtından vuruldu. Olayın ardından eve gelen arkadaşları Çınar'ı kanlar içinde buldu. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Çınar'ın öldüğünü belirledi. Polis, olayın zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Çınar, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürüldü

Ahmet Çınar, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:49 Kaynak: DHA
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