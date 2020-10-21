Pompeo'dan Dağlık Karabağ için "dış müdahalelerin durdurulması" çağrısı - Son Dakika

Pompeo'dan Dağlık Karabağ için "dış müdahalelerin durdurulması" çağrısı

21.10.2020 21:11
Pompeo'dan Dağlık Karabağ için

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin dış müdahalelerin durdurulması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin dış müdahalelerin durdurulması çağrısında bulundu.

Bakanlıkta uluslararası gelişmelere ilişkin basın brifingi düzenleyen Pompeo, Cuma günü Washington'da Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla gerçekleştireceği görüşmeyle ilgili sorulara yanıt verdi.

Karabağ'daki çatışmaların durdurulmasına dair ateşkes girişimlerinin başarısız olduğunu belirten Pompeo, Avrupa ülkelerinin ABD'den Karabağ'daki çatışmaları durdurmasını ve tarafları ateşkesin sağlanması noktasında uyarmasını istediğini kaydetti.

Pompeo, "Diplomatik olarak oldukça karmaşık bir durum. Diğer ülkeler çatışmanın dışında kalmalı, bu çatışmaya yakıt sağlamamalı, silah sistemi ya da destek olmamalıdır. Herkese uyan potansiyel diplomatik çözüm bu şekilde sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı ve Ermeni mevkidaşlarıyla yapacağı görüşmede de bunlara vurgu yapacağını dile getiren Pompeo, "Görüşme sırasında alandaki durumu onlardan dinleyerek ne yapabileceğimizi anlamaya çalışacağız. Burada sadece ABD'nin çıkarlarını değil, her iki tarafın çıkarlarını da düşünüyoruz." dedi.

Sudan için İsrail'le normalleşme vurgusu

Pompeo, ABD'li terör kurbanları ve aileleri için Washington yönetiminin talep ettiği 335 milyon doları ödemesinin ardından Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkarma işlemlerine başladıklarını duyurdu.

Ancak bunun nihai sonuca ulaşmasının İsrail'le normalleşme sürecine de bağlı olduğunu ifade eden Pompeo, Hartum yönetiminden normalleşme sürecinin hızlı şekilde gerçekleştirilmesini umduğunu belirtti.

Pompeo, "Sudan yönetiminin İsrail'i tanımasını ve ilişkilerini geliştirmesini istiyoruz. Bu bağımsız kararı vermenin neden Sudan hükümetinin çıkarına olduğunu vurgulamak adına onlarla gayretle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çinli 6 medya kuruluşuna daha kısıtlama

Çinli 6 medya kuruluşunun daha Yabancı Misyon Yasası kapsamına alındığını açıklayan Pompeo, söz konusu kuruluşların ABD'de Çin devleti adına propaganda faaliyetleri yürüttüğünü savundu.

Pompeo, bu kuruluşlara uygulanan kısıtlamanın üretilen içerikle ilgili olmadığına, kuruluşların ABD'de yaptıkları yayın konusunda herhangi bir engelleme yapılmayacağına dikkati çekerek, "Bu kuruluşların yayın politikalarına karışmamakla beraber, Çin devletinin hukuksuz uygulamalarına dair propaganda yapmalarına izin vermeyeceğiz. Basın özgürlüğü ile propaganda arasında büyük bir fark var. dedi.

Bakanlıktan konuya dair yapılan yazılı açıklamada, bu kuruluşların Yicai Global, Jiefang Daily, the Xinmin Evening News, Social Sciences in China Press, the Beijing Review ve the Economic Daily'den oluştuğu kaydedildi.

Böylelikle ABD tarafından yabancı misyon olarak tanımlanan Çinli medya kuruşlarının sayısı son ilavelerle 15'e çıkmış oldu.

Hindistan'a ziyaret

Pompeo, gelecek hafta ABD Savunma Bakanı Mark Esper'le Hindistan'a ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Ziyaretin ABD-Hindistan 2+2 Diyalogları kapsamında yapılacağını kaydeden Pompeo, Yeni Delhi'de Hindistanlı yetkililerle çok çeşitli konularda ikili görüşmeler yapacaklarını belirtti.

Pompeo, "Bu görüşmeler, özgür ve açık bir Hint-Pasifik ortaklığını sürdürmek için nasıl iş birliği yapılabileceğini ele alacak. Eminim toplantılarım özgür ulusların Çin Komünist Partisinin oluşturduğu tehditleri engellemek için nasıl birlikte çalışabileceklerine dair tartışmaları da içerecektir." dedi.

Pompeo ve Esper'in Hindistan ziyaretinin ardından Maldivler, Sri Lanka ve Endonezya'ya gidecekleri bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dağlık Karabağ, Ermenistan, Karabağ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pompeo'dan Dağlık Karabağ için 'dış müdahalelerin durdurulması' çağrısı - Son Dakika

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