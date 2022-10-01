Twitch, ücretli mesaj özelliğini duyurdu! Ateş pahası olacak - Son Dakika
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Twitch, ücretli mesaj özelliğini duyurdu! Ateş pahası olacak

01.10.2022 00:14
Twitch, ücretli mesaj özelliğini duyurdu! Ateş pahası olacak

Popüler canlı yayın platformu Twitch, mesajları öne çıkaracak yeni bir ücretli özellik getiriyor. İşte detaylar!

Canlı yayın konusunda popüler platformların başında yer alan Twitch, son zamanlarda içerikleri nedeniyle eleştiriliyor. Buna rağmen her gün milyonlarca izleyicinin yer aldığı platform bugün, ilgi çeken bir özellikle gündeme geldi. Böylelikle Twitch ücretli mesaj sabitleme özelliğinin test edildiği ortaya çıktı.

Twitch mesajlarını sabitlemek ücretli olacak

Canlı yayın platformu Twitch'te yayıncıların mesajları filtreleme özelliğinin olmamasından dolayı aranan mesajı bulmak oldukça zor oluyor. Platform ise bu konuyla ilgili yeni bir adım atıyor. Bundan sonra izleyici, yayıncıya attığı mesajın görülmesi için 'Yükseltilmiş Sohbet' özelliğini kullanma şansına sahip olacak.

Twitch is actively testing "Elevated Messages", functionally they look a lot like Super Chats on YouTube.

$5 for 30 secs, $10 for 1 minute, $25 for 1.5 mins, $50 for 2 mins, and $100 for 2.5 mins.

The split is 70-30 after fees. (??)

https://t.co/GTeLDO5e2d#TwitchNews pic.twitter.com/VW56kJKaac

— Zach Bussey (@zachbussey) September 29, 2022

Twitch'in yalnızca seçili kanallarda gerçekleştireceği bu özellik, izleyicilerin mesajı belli bir süreliğine sabitlemesini sağlayacak. Ancak bu özelliği ilginç kılan şey ise ücretli olması oluyor. Bu özellikte kullanıcılar, mesajın en üstte gözükmesi için belli bir ücret ödemek zorunda kalacak.

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Platform bu adımıyla birlikte hem kendisi hem de yayıncı için yeni bir gelir kapısı oluşturuyor. Mesaj sabitlemenin ücretleri ise şu şekilde:

30 saniye sabitlemek 5 dolar

1 dakika sabitlemek 10 dolar

1 dakika 30 saniye sabitlemek 25 dolar

2 dakika sabitlemek 50 dolar

2 dakika 30 saniye sabitlemek 100 dolar

Ortaya çıkan bilgilere göre bu ücretlerin yüzde 70'i içerik üreticilerinin olacak. Geri kalan yüzde 30'luk kısım ise Twitch'in komisyonu olarak kalacak. Şirket, yeni özelliğin sohbet akışını bozmaması için ücretleri yüksek tutmuş görünüyor. Ücretin düşük olmasıyla birlikte özelliğin kötüye kullanımında artışın meydana gelmesi yüksek bir ihtimal.

Twitch, ücretli mesaj özelliğini duyurdu! Ateş pahası olacak

Twitch, ücretli mesaj özelliğinin kullanımı hakkında detaylı bir bilgi vermedi. Ancak ödemelerin yayın sohbetine atılan mesajlarda da YouTube Super Chat özelliği gibi kullanılması bekleniyor. Ayrıca şirket, özellik için dört haftalık bir deneme yapacak. Ardından daha geniş bir kullanıma sunulup sunulmayacağına karar vermek için verileri inceleyecek.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitch ücretli mesaj özelliğinin etkisi nasıl olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Youtube, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Twitch, ücretli mesaj özelliğini duyurdu! Ateş pahası olacak - Son Dakika

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