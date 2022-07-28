Kullanıcılarına her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in 28 Temmuz ücretsiz oyunu oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyunu ücretsiz verecek? Epic games bu hafta hangi oyun ücretsiz? İşte detaylar…

EPIC GAMES BU HAFTA HANGİ OYUN ÜCRETSİZ?

Geçtiğimiz hafta kullanıcılarına Shop Titans ve Tannenberg'i ücretsiz olarak veren Epic Games, bu hafta kullanıcılarına çim biçme simülasyonu Lawn Mowing Simulator'ı verecek. Epic Games'ten Lawn Mowing Simulator'ı 28 Temmuz saat 19.00 itibariyle kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

LAWN MOWING SIMULATOR KONUSU

Lawn Mowing Simulator, Toro, SCAG ve STIGA gibi prestijli markaların gerçek dünya lisanslı çim biçme makinelerini deneyimleyebileceğiniz tek simülatördür. Büyük Britanya kırsalında çim biçme faaliyetinizi yönetirken bu özgün makineleri kullanmanın güzelliğini yaşayın.