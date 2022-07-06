Porsche 911 dünyanın en karanlık siyah boyasıyla kaplandı! - Son Dakika
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Porsche 911 dünyanın en karanlık siyah boyasıyla kaplandı!

06.07.2022 13:00
Porsche 911 dünyanın en karanlık siyah boyasıyla kaplandı!

Porsche 911 siyah kaplamasıyla merak uyandırdı. Spor aracı, görünür ışığın yüzde 99'unu emen Musou Black ile kaplandı.

En popüler spor otomobillerden biri olan Porsche 911, ışığı yüzde 99,4 oranında absorbe etmeyi başaran siyah boya ile kaplandı. Musou Black boyasıyla kaplanan Porsche 911, kısa sürede sosyal medyada viral olmayı başardı.

Porsche 911, Musou Black ile nasıl görünüyor?

Japonya merkezli bir modifiye dükkanı, Porsche 911'i en karanlık siyah ile kapladı. Görünür ışığın yüzde 99,4'ünü emebilme yeteneğine sahip olan Musou Black, Porsche 911'i neredeyse görünmez hale getirdi. Arabanın hatlarını görünmez hale getiren bu kaplama, daha önce BMW X6 Coupé için de uygulanmıştı.

Porsche 911 dünyanın en karanlık siyah boyasıyla kaplandı!

Pit One Customs isimli bir dükkan tarafından gerçekleştirilen yeni siyah boyama, oldukça kafa karıştırıcı duruyor. Arabanın tüm kontrastını yok eden ve tasarımın görünmesini engelleyen Musou Black, standart siyah akrilik boyalardan neredeyse yüzde 5 daha başarılı.

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Pit One Customs'un yüklediği videoda, Porsche 911'in kaplama öncesinde de siyah renkte olduğunu görüyoruz. Fakat ışığı absorbe etme konusunda iddialı olmayan bu renk seçeneği, Musou Black ile değiştirildi.

Görünür ışığın yüzde 99,4'ünü emen Musou Black kaplama maliyeti de oldukça ucuz. Çevrim içi alışveriş sitelerinde 100 ml'lik şişesi 20 dolar gibi bir fiyattan satılan bu boya, videodakine benzer şekilde plastik figürlerde uygulanabilir. Fakat arabanın bu kaplamayla trafiğe çıkmasının yasak olduğunu belirtelim.

Aslında Musou Black'tan bile ışığı daha fazla absorbe etme yeteneğine sahip olan bir boya bulunuyor. Vantablack'ın ışığı emme yeteneği yüzde 99,6'ya kadar ulaşabiliyor. Ancak Vantablack boyası yalnızca havacılık ve savunma sanayi firmalarının kullanımına açık.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Japonya, Porsche, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Porsche 911 dünyanın en karanlık siyah boyasıyla kaplandı! - Son Dakika
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