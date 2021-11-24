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Porsche Taycan ailesi genişliyor - Son Dakika

Porsche Taycan ailesi genişliyor

24.11.2021 18:19
Porsche Taycan ailesi genişliyor

Porsche tamamen elektrikli Taycan model ailesini Taycan GTS ve Taycan GTS Sport Turismo ile genişletiyor.

Porsche tamamen elektrikli Taycan model ailesini Taycan GTS ve Taycan GTS Sport Turismo ile genişletiyor.

Porsche'nin 1963 yılında pazara sunduğu 904 Carrera GTS ile ilk kez tanınan bu üç harf, yani Grand Turismo Sport o tarihten bugüne Porsche hayranları için özel bir anlam taşıyor. Bu efsanevi harf kombinasyonu artık her Porsche model serisinde yer alıyor.

Los Angeles Otomobil Fuarı'nda ilk kez yüzünü gösteren Taycan GTS, WLTP'ye göre 504 km'ye kadar menzil sunabiliyor ve böylece 500 kilometre menzili aşan ilk Taycan modeli olma özelliğini de taşıyor. Taycan GTS ve Taycan GTS Sport Turismo modellerinin 2022 baharında pazara sunulması planlanıyor.

Porsche Taycan ailesi genişliyor

Seriye sportif dokunuş

Model yelpazesinin çok yönlü sportif modeli Taycan GTS, Kalkış Kontrolü ile aktif olan güç yüklemesiyle 440 kW (598 PS) gibi etkileyici bir ekstra motor gücü üretiyor. Sıfırdan 100 km/sa hıza her iki gövde seçeneğinde de 3,7 saniye içinde ulaşılabiliyor. İkilinin maksimum hızı 250 km/sa. Taycan GTS versiyonlarında yapılan güncellemeler ile sürüş menzili de artırılmış. Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) ile adaptif havalı süspansiyon, yanal dinamikleri etkileyecek şekilde GTS modeline özel olarak uyarlanmış. Opsiyonel arka aks yönlendirme sistemi de otomobili daha da sportif hale getirmiş. Modifiye edilmiş Porsche Elektrikli Spor Ses donanımı ile yeni GTS modelinin karakterini vurgulayan daha zengin bir ses sistemi mevcut.

Dış tasarım ve iç mekan karakteristik özellikler taşıyor. GTS otomobillerinde alışılageldiği üzere, dış tasarıma bakıldığında, ön alt panel, dış aynaların kaideleri ve yan cam çıtaları gibi çok sayıda bölümde siyah veya koyu detaylar bulunuyor. İç mekandaki çok sayıda Siyah Race-Tex özelliği, standart olarak sunulan siyah fırçalanmış alüminyum iç mekan paketinde olduğu gibi zarif ve dinamik ambiyansı gözler önüne seriyor.

Porsche Taycan ailesi genişliyor

Taycan Sport Turismo

Taycan Sport Turismo'nun model ailesine eklenmesi, seride artık üç gövde modeli bulunduğu anlamına geliyor. Yeni model, Taycan Cross Turismo'nun sunduğu düzeyde günlük pratiklik isteyen, ancak Taycan spor sedanın yol performansını da arayanlar için tasarlanmış. Taycan Sport Turismo, Taycan Cross Turismo'nun sportif silüetini, arkaya eğimli tavan hattını ve işlevsel tasarımını taşıyor. Arkadaki baş mesafesi Taycan spor sedandaki mesafeden 45 milimetre daha fazla. Koltuklar katlandığında ise 1.200 litreden fazla yük kapasitesi sunuyor. Ancak Taycan Sport Turismo modelinde off-road tasarım öğeleri bulunmuyor.

Porsche Taycan ailesi genişliyor

Sunshine Control özellikli panoramik tavan

Sunshine Control özellikli panoramik tavan, Taycan GTS modelinde yeni bir opsiyonel özellik olarak sunuluyor. Elektrikle değiştirilebilen bir sıvı kristal film, tavanın şeffaf görünümden mat görünüme geçmesini sağlayabiliyor. Bu özellik, iç mekanı karartmadan otomobilde bulunanların güneş ışınlarından etkilenmesini önlüyor. Bu özellikle birlikte, tavan ayrı ayrı değiştirilebilen dokuz bölüme ayrılmış. Clear (Şeffaf) ve Matt (Mat) ayarlarına ek olarak, Semi (Yarım) ve Bold (Koyu) özellikleri de seçilebiliyor.

Porsche Taycan ailesi genişliyor

Amelia Hamlin, Los Angeles, Porsche, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Porsche Taycan ailesi genişliyor - Son Dakika


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