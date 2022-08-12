Portekiz'deki orman yangınında 15 bin hektar alan kül oldu - Son Dakika
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Portekiz'deki orman yangınında 15 bin hektar alan kül oldu

12.08.2022 16:39
Portekiz'deki orman yangınında 15 bin hektar alan kül oldu

Portekiz'in Covilha bölgesinde geçtiğimiz cumartesi günü başlayan orman yangınında şu ana kadar 15 bin hektar alan küle döndü.

Portekiz'in Covilha bölgesinde geçtiğimiz cumartesi günü başlayan orman yangınında şu ana kadar 15 bin hektar alan küle döndü.

Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Portekiz'in Serra da Estrela Milli Parkı'nın bazı bölümleri de dahil olmak üzere Covilha bölgesinde 6 Ağustos'ta çıkan orman yangınına bin 641 itfaiyeci, 498 araç ve 9 uçakla müdahale ediliyor. Alevler komşu bölgelere yayılırken, şu ana kadar toplam 15 bin hektar alan kül oldu.

AB ÜLKELERİNDE 587 BİN 868 HEKTAR ALAN YANDI

Avrupa Birliği Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne (EFFIS) göre 2022 yılının başından bu yana AB topraklarında toplam 587 bin 868 hektar yeşil alan küle döndü. Birleşmiş Milletlerin şubat ayında yayınladığı rapora göre insan kaynaklı iklim değişikliğinin kuraklıkları tetiklemesi ile orman yangınlarının sayısının önümüzdeki 28 yıl içinde yüzde 30 oranında artması bekleniyor.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Portekiz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Portekiz'deki orman yangınında 15 bin hektar alan kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Portekiz'deki orman yangınında 15 bin hektar alan kül oldu - Son Dakika
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