Son Dakika Haberleri: Portekiz Lig Kupası'nda Finalin Adı Porto-Sporting Lizbon

Portekiz Lig Kupası'nda Finalin Adı Porto-Sporting Lizbon

1 saat önce

Portekiz Lig Kupası'nın yarı finalinde Braga'yı penaltı atışları sonunda 5-4 yenen Sporting Lizbon, Porto'dan sonra finale yükseldi.

Portekiz Lig Kupası'nda Finalin Adı Porto-Sporting Lizbon, System.String[]
Portekiz Lig Kupası'nın yarı finalinde Braga'yı penaltı atışları sonunda 5-4 yenen Sporting Lizbon, Porto'dan sonra finale yükseldi.

Braga'daki Belediye Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikalık normal süresi 1-1 sona erdi. Turnuvanın kuralları gereği uzatma dakikaları oynanmadan geçilen penaltı atışlarında Braga'ya karşı 4-3'lük üstünlük elde eden Sporting Lizbon rakibini eledi.

Kupanın 22 Ocak'ta oynanan ilk yarı final karşılaşmasında Porto, Benfica'yı 3-1 yenmişti. Sporting Lizbon ile Porto arasındaki final maçı 26 Ocak'ta Braga Belediye Stadı'nda oynanacak.

Portekiz futbolunda ticari gelirleri artırmak amacıyla 2007-2008 sezonunda "Portekiz Lig Kupası" adıyla başlatılan turnuvayı bu zamana kadar en çok kazanan kulüp 7 kez ile Benfica oldu.

Sporting Lizbon, bu turnuvada iki kez final oynayıp geçen yıl kupayı kazandı. Porto ise şimdiye kadar oynadığı iki finalde de yenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:39 Kaynak: AA

Portekiz, Porto, Sporting Lizbon, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi İstanbul'da Bir Parkta Evsiz Kadına Tecavüz Edip Kayıplara Karışan Sapık, Tekirdağ'da Yakalandı

Beşiktaş'tan Ayrılması Gündemde Olan Ricardo Quaresma'nın Eşi ve Çocukları Porto'ya Gitti Gürcistan'da Domuz Gribinden Ölenlerin Sayısı 21'e Yükseldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 03:19:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Portekiz Lig Kupası'nda Finalin Adı Porto-Sporting Lizbon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]