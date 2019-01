Poşetler Paralı Olunca Kursta File Örmeyi Öğreniyorlar

ZONGULDAK - Çaycuma Kent Konseyi, poşet kullanımını azaltma çabalarına destek vermek amacıyla file örme kursu açtı.

Çaycuma Kent Konseyi plastik torbaların kullanımını azaltmak için yürütülen çabalara destek vermek amacıyla file örme kursu açtı. Çaycuma Belediyesinin katkılarıyla Mahfel Mahalle evinde başlatılan kursun açılışına Belediye Başkan Vekili Cengiz Gökçe, Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt ile Belediye Meclis Üyesi Bahri Malakçı katıldı. Toplam 50 kadının katıldığı kurs, her perşembe günü Mahfel'de devam edecek. Kurs salı günleri şehrin farklı yerlerinde tekrarlanarak, Çaycuma'nın tüm mahallelerinde yapılmış olacak. Kursun sonunda tüm katılımcılara "Çaycuma Çevre Gönüllüsü Sertifikası" verilecek.



Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt, "Plastiğin nasıl büyük bir çevre sorunu oluşturduğunu artık herkes biliyor. Biz öteden beri bu konuda duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz. Mahallelerde bu doğrultuda birçok çalışma yaptık, özellikle ambalaj atıklarının ayrıştırılarak plastiğin doğaya karışmaması konusunda binlerce Çaycumalı ile yüz yüze görüşerek farkındalık oluşturmaya çalıştık. Hükumet en son yürürlüğe koyduğu bir genelge plastik torbaları ücretli hale getirdi. Biz vatandaşa ek yük getirecek bir yolla sorunun çözülmeye çalışılmasını doğru bulmasak da, bu konudaki her türlü çabayı destekliyoruz, katkı sunmak istiyoruz" dedi.

Özyurt sözlerini, "Biz hem vatandaşlarımıza ekonomik bir çözüm sunmak, hem toplumda bu konuda farkındalık oluşturmak, hem de eskiden çok kullanılan ve plastik torbaların yaygınlaşmasıyla yok olup giden eski bir dostla insanlarımızı yeniden tanıştırıp bir kültürü yaşatmak amacıyla file örme kursu açıyoruz. Çevre bilincini geliştirmek ve tüketicilerimize destek olmak için yaptığımız bu kursa katılanlara 'Çaycuma Çevre Gönüllüsü Sertifikası' vereceğiz. Başta Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı olmak üzere emeği geçeni destek sunan herkese teşekkür ediyor, çevresel duyarlılıkları olan kadın erkek herkesi kurslarımıza bekliyoruz" diyerek tamamladı.

