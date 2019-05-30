Son Dakika Haberleri: Posof halk eğitimi yılsonu sergisini açtı
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Posof halk eğitimi yılsonu sergisini açtı

1 saat önce

Posof ilçe Halk Eğitim Müdürlüğü yılsonu sergisini açtı.

Posof halk eğitimi yılsonu sergisini açtı, System.String[]
Posof ilçe Halk Eğitim Müdürlüğü yılsonu sergisini açtı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra açılış kurdelesi Posof Kaymakamı Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Cahit Ulgar tarafından kesildi.

2018-2019 eğitim yılı içerisinde kurs gören kursiyerlerin yaptıkları özel idare salonunda yapılan sergi ile gösteriye sunuldu. Halk eğitim müdürlüğüne ilgi oldukça fazla. Kurslara katılmak için 274'ü erkek toplam 503 kişi müracaat etti. Kursa katılanlardan 271 kursiyer belgelerini aldılar. Kursların 14'ü tamamlandı ve diğerlerine devam ediliyor.

Kurslar da el sanatları, resim, arıcılık, ana arı yetiştiriciliği, sağlığa uygunluk, okuma yazma, kalorifer ateşleme, işaret dili, bilgisayar, iş sağlığı ve güvenliği branşların da eğitim veriliyor. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:02 Kaynak: İHA
Enver Yılmaz, Posof, Yaşam
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