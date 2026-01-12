Powell'a Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Powell'a Soruşturma Başlatıldı

12.01.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Adalet Bakanlığı, FED Başkanı Jerome Powell hakkında soruşturma açtı. Trump etkisi belirsiz.

ABD Adalet Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell hakkında Senato'ya verdiği ifadeler ve FED binalarındaki tadilatlarla ilgili soruşturma başlattı.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, federal soruşturmayla karşı karşıya kaldı. ABD Adalet Bakanlığı, Jerome Powell hakkında Senato'ya verdiği ifadeler ve FED binalarındaki tadilatlarla ilgili soruşturma başlattı. FED başkanı soruşturmayı duyurduğu videoda, Adalet Bakanlığı'nın kendisine Senato komitesine verdiği FED binalarının tadilatıyla ilgili ifadeleri nedeniyle celpler gönderdiğini ve suçlamayla tehdit ettiğini söyledi. Powell, soruşturmanın Donald Trump'ın kendisine duyduğu öfke sonucu açıldığını düşündüğünü belirtti. FED Başkanı Powell, "Bu soruşturma, Fed'in faiz oranlarını kanıt ve ekonomik şartlara göre belirlemeye devam edip edemeyeceği ya da para politikasının siyasi baskı ve sindirme ile yönlendirilip yönlendirilmeyeceğiyle ilgilidir. Hukukun üstünlüğünü ve demokrasimizde hesap verilebilirliğe derin saygım var. Hiç kimse, özellikle FED başkanı hukukun üzerinde değildir. Ancak bu emsalsiz eylem, yönetimin tehditleri ve sürekli baskısının daha geniş bağlamında görülmelidir" ifadelerini kullandı.

Trump, FED başkanını tehdit etmişti

FED, başkent Washington D.C'deki Eccles ve 1951 Constitution Avenue binalarının 1930'lardaki inşasından bu yana ilk tadilatını gerçekleştiriyor. Binaların "yenilenmesi ve modernize edilmesi" çalışmaları, sağlık ve güvenlik önlemlerini de kapsıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Powell'ı faiz oranlarını istediği hızda düşürmediği için eleştiriyordu. Trump, FED başkanını görevden alma tehdidini sıkça tekrarlıyordu. ABD başkanı 30 Aralık'ta gazetecilerin "FED Başkanı'nın istifa etmesi isteyecek misiniz?" sorusuna, "Evet, istifa etmelidir, buna çok yaklaştık. Onu kovmak isterdim, ama çok yaklaştık" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Adalet Bakanlığı, Jerome Powell, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Politika Powell'a Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
Bebek Otel Müdürü’nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı Bebek Otel Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’ İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından ’Ekol TV’ açıklaması İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından 'Ekol TV' açıklaması
11 milyon euro bonservis Szymanski’nin yeni takımı belli oluyor 11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor
10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu 10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu

16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
16:06
Hollandalı orta saha Galatasaray’ın teklifini reddetti
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:40
Haldun Dormen entübe edildi
Haldun Dormen entübe edildi
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 16:17:34. #7.11#
SON DAKİKA: Powell'a Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.