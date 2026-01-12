Powell'a Soruşturma Başlatıldı

ABD Adalet Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell hakkında Senato'ya verdiği ifadeler ve FED binalarındaki tadilatlarla ilgili soruşturma başlattı.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, federal soruşturmayla karşı karşıya kaldı. ABD Adalet Bakanlığı, Jerome Powell hakkında Senato'ya verdiği ifadeler ve FED binalarındaki tadilatlarla ilgili soruşturma başlattı. FED başkanı soruşturmayı duyurduğu videoda, Adalet Bakanlığı'nın kendisine Senato komitesine verdiği FED binalarının tadilatıyla ilgili ifadeleri nedeniyle celpler gönderdiğini ve suçlamayla tehdit ettiğini söyledi. Powell, soruşturmanın Donald Trump'ın kendisine duyduğu öfke sonucu açıldığını düşündüğünü belirtti. FED Başkanı Powell, "Bu soruşturma, Fed'in faiz oranlarını kanıt ve ekonomik şartlara göre belirlemeye devam edip edemeyeceği ya da para politikasının siyasi baskı ve sindirme ile yönlendirilip yönlendirilmeyeceğiyle ilgilidir. Hukukun üstünlüğünü ve demokrasimizde hesap verilebilirliğe derin saygım var. Hiç kimse, özellikle FED başkanı hukukun üzerinde değildir. Ancak bu emsalsiz eylem, yönetimin tehditleri ve sürekli baskısının daha geniş bağlamında görülmelidir" ifadelerini kullandı.

Trump, FED başkanını tehdit etmişti

FED, başkent Washington D.C'deki Eccles ve 1951 Constitution Avenue binalarının 1930'lardaki inşasından bu yana ilk tadilatını gerçekleştiriyor. Binaların "yenilenmesi ve modernize edilmesi" çalışmaları, sağlık ve güvenlik önlemlerini de kapsıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Powell'ı faiz oranlarını istediği hızda düşürmediği için eleştiriyordu. Trump, FED başkanını görevden alma tehdidini sıkça tekrarlıyordu. ABD başkanı 30 Aralık'ta gazetecilerin "FED Başkanı'nın istifa etmesi isteyecek misiniz?" sorusuna, "Evet, istifa etmelidir, buna çok yaklaştık. Onu kovmak isterdim, ama çok yaklaştık" demişti. - WASHINGTON